Le chef de l'AIEA appelle à "empêcher un grave accident nucléaire" après des évacuations

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijjia, occupée par les forces russes en Ukraine, en raison de l'évacuation d'une ville voisine où vivent la plupart des employés et de la situation "potentiellement dangereuse" autour du site.

"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijija devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti Rafael Mariano Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA.

"Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s'engagent à atteindre cet objectif vital, et l'AIEA continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaires de la centrale", a-t-il déclaré.