Le président russe Vladimir Poutine en Chine jeudi et vendredi

Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine cette semaine, sa deuxième visite dans le pays asiatique en un peu plus de six mois, a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères.

"Le président Xi Jinping procédera à un échange de points de vue avec le président Poutine sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines et les questions internationales et régionales d'intérêt commun", a précisé un autre porte-parole, Wang Wenbin, lors d'un briefing de presse régulier.

"Sur l'invitation du président Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine effectuera une visite d'Etat en Chine du 16 au 17 mai", soit jeudi et vendredi, a annoncé la porte-parole du ministère.

De son côté, le Kremlin a indiqué que les deux présidents évoqueraient leur "partenariat global et leur coopération stratégique" et "définir(aient) les domaines-clés de développement de la coopération russo-chinoise, tout en échangeant aussi leurs points de vue sur les questions internationales et régionales".

Ils signeront ensemble une déclaration conjointe, selon le Kremlin, et assisteront à une cérémonie pour marquer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

M. Poutine va également rencontrer le Premier ministre Li Qiang et se rendre dans la ville de Harbin (nord) pour une foire commerciale et d'investissements.