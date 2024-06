Les autorités suisses constatent les premières cyberattaques avant le sommet sur l'Ukraine

Ces attaques par surcharge aussi connues sous leur acronyme anglais de DDoS (Distributed Denial of service) "ont entraîné de petites pannes dans la plage de tolérance définie. Le fonctionnement des unités touchées n'a pas été affecté de manière significative", a précisé l'Office.

"Ces attaques sont du domaine de l'attendu et il n'y a actuellement pas de danger aigü", a indiqué l'Office fédéral de la cybersécurité dans un communiqué, sans attribuer l'origine des attaques.

Avec de telles cyberattaques, "les hacktivistes visent à lancer des manoeuvres de perturbation dans le cyberespace afin de diffuser leur message politique et d'attirer l'attention", ajoutent les autorités suisses qui avaient indiqué s'attendre à ces tentatives.

Des dizaines de dirigeants du monde entier vont se retrouver en Suisse samedi et dimanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour un sommet conçu comme un "premier pas" pour trouver la voie vers la paix en Ukraine, en présence d'un peu moins d'une centaine de pays et d'organisations internationales, mais en l'absence de la Russie et la Chine.

L'objectif du sommet, demandé par Kiev, est d'"inspirer un futur processus de paix", mais l'issue de la rencontre reste incertaine.