Les Invictus Games débutent à Düsseldorf

Les Invictus Games ont officiellement démarré samedi soir à Düsseldorf (ouest de l'Allemagne). Treize Belges prennent part à cette compétition sportive destinée principalement aux vétérans invalides et blessés de guerre

Au cours de la cérémonie d'ouverture, la délégation ukrainienne a été chaleureusement applaudie en entrant dans la Merkur Spiel-arena. Le pays se défend depuis plus d'un an et demi contre une invasion russe.

Fondés en 2014 par le prince Harry, lui-même vétérans des forces britanniques, les jeux Invictus sont une manifestation sportive internationale en principe réservée aux anciens combattants blessés à la guerre, affectés physiquement ou mentalement d'une vingtaine de nations.