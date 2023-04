Les recherches se poursuivent après l'évasion de 10 détenus à la prison de Saint-Hubert

Incarcérés à la prison de Saint-Hubert pour des faits liés au milieu des stupéfiants, les 10 détenus se sont évadés en faisant un trou dans la clôture à l'aide d'une disqueuse, détaille le parquet du Luxembourg, confirmant une information parue jeudi soir dans les médias locaux.

"Comment sont-ils parvenus à se procurer une disqueuse ? Et comment est-il possible que 10 personnes s'évadent ainsi ? Il y aura une enquête à faire au sein de la prison", souligne le procureur du Roi Étienne Donnay. "Et j'aurai un droit de regard sur cette enquête. Je suis quand même interpellé par le fait que 10 personnes aient pu s'évader ainsi en plein jour."