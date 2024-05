L'ex-chef du conseil de sécurité russe devient conseiller de Poutine

Le Kremlin a annoncé mardi que l'ex-puissant secrétaire du Conseil de Sécurité russe et ancien patron des services spéciaux (FSB), Nikolaï Patrouchev, a été nommé conseiller de Vladimir Poutine, des fonctions plus en retrait.

Ainsi, il a démis son fidèle ministre de la Défense en place depuis 2012, Sergueï Choïgou, pour le nommer secrétaire du Conseil de sécurité, organe réunissant les plus hauts responsables russes mais sans réelles prérogatives propres.

Dans la foulée de son investiture à un cinquième mandat, le président russe a opéré dimanche soir un remaniement surprise dans le domaine de la défense, après plus de deux ans de conflit en Ukraine.

Le tenant du poste, M. Patrouchev, proche de M. Poutine depuis des décennies, a lui été nommé mardi conseiller au Kremlin en charge de la construction navale, des fonctions bien moins en vue.

Le président russe a nommé un économiste sans expérience militaire, Andreï Belooussov, ministre de la Défense. En parallèle, une purge a été lancée dans ce ministère sur fond d'accusations de corruption, avec l'arrestation d'un vice-ministre en avril et celle annoncée mardi du général Iouri Kouznetsov, responsable des ressources humaines.

La nomination de M. Belooussov intervient en outre alors que l'industrie militaire est devenue, avec l'assaut contre l'Ukraine et du fait des sanctions occidentales, le moteur de l'économie russe. Et la présidence russe a indiqué que la mission du ministre sera d'intégrer le secteur de la défense dans l'économie et d'y favoriser l'innovation.