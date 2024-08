L'UE "soulagée" par la libération de prisonniers par Moscou

L'Union européenne s'est dite "soulagée" par la libération jeudi par Moscou de détenus "injustement persécutés" dans le cadre d'un vaste échange entre la Russie et l'Occident, réclamant la libération de tous les prisonniers politiques.

"L'Union européenne est soulagée par la libération et le transfert vers la liberté hors de Russie et du Belarus d'un certain nombre de prisonniers politiques, dont des ressortissants européens, avec l'aide de la Turquie", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.