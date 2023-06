L'Ukraine dit évacuer "plus de 17.000" civils autour du barrage de Kakhovka

L'Ukraine a annoncé évacuer "plus de 17.000" civils des zones inondées autour du barrage de Kakhovka (sud), partiellement détruit tôt mardi matin dans une explosion pour laquelle les deux camps se rejettent la responsabilité.

"Plus de 40.000 personnes risquent d'être en zones inondées. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17.000 personnes. Malheureusement, plus de 25.000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe", a indiqué sur Twitter le procureur général ukrainien Andriï Kostine.

Les autorités d'occupation installées sur place par Moscou ont, elles, indiqué avoir commencé l'évacuation des habitants de trois localités.