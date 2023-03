Moins de la moitié des petits Ukrainiens réfugiés dans l'UE sont inscrits dans une école

Un an après l'octroi inédit de la protection temporaire aux réfugiés de guerre ukrainiens, moins de la moitié des 1,3 million d'enfants ukrainiens restés dans l'Union après avoir fui leur pays sont inscrits dans une école, un défi à relever pour l'Europe, a affirmé mercredi la Commission européenne.

L'exécutif européen est bien décidé à travailler avec les États membres et les autorités ukrainiennes pour accroître ce chiffre, selon le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas.

Le système éducatif ukrainien était passé entièrement au numérique lors de la pandémie de Covid-19, si bien que les programmes scolaires ukrainiens sont accessibles en ligne. Il convient de vérifier avec les autorités ukrainiennes si cette participation en ligne peut être quantifiée et évaluée, a expliqué le commissaire grec.

"Quoi qu'il en soit, aller à l'école est un élément majeur d'intégration dans nos sociétés, et nous devons trouver une solution pour tous ces enfants qui n'ont pas été inscrits dans une école", a insisté M. Schinas.

"C'est un message que nous avons porté à Kiev au président Volodymyr Zelensky et à ses ministres: tous les enfants qui sont avec nous dans l'UE sont scolarisés et formés, mais pas pour qu'ils restent pour toujours dans l'UE et que nous les gardions pour nous. Ils doivent se préparer à revenir en Ukraine pour faire partie de l'effort majeur de la reconstruction d'une Ukraine démocratique, réformée, après la guerre. La formation des enfants ukrainiens dans l'UE constitue une partie de l'investissement qui rapportera à ce pays après la victoire de l'Ukraine".