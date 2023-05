Moscou a construit d'importants ouvrages défensifs, selon les renseignements britanniques

La Russie a entamé l'été dernier la construction de "plusieurs ouvrages défensifs parmi les plus importants que le monde ait vu depuis des décennies", selon les Britanniques. Des images montrent que Moscou concentre ses efforts en Crimée occupée, en particulier dans le nord de la péninsule près du village de Medvedivka. De plus, des centaines de kilomètres de tranchées ont été creusées en Russie même, y compris dans les régions autour de Belgorod et Koursk, qui bordent l'Ukraine.

Ces efforts trahissent selon Londres la crainte des autorités russes de voir l'Ukraine réaliser une percée majeure. A contrario, certains ouvrages semblent avoir vu le jour à l'initiative de dirigeants locaux, militaires et civils.