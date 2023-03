Naufrage de migrants en Italie: un pêcheur se souvient des cris dans la nuit

Il était 04H30 du matin dimanche quand Vincenzo Luciano, un pêcheur de Steccato di Cutro dans le sud de l'Italie, a reçu un appel d'un ami l'avertissant qu'un drame était survenu en mer.

Quand le quinquagénaire est arrivé sur la plage à deux pas de son domicile, il faisait encore nuit et il a d'abord entendu des cris.

"Quand j'ai allumé la lampe de mon téléphone portable, ils y avait des morts étendus sur le sol, il y avait des enfants, surtout des enfants", raconte mercredi à l'AFP Vincenzo Luciano. Son ami et lui ont ensuite commencé à sortir les corps de l'eau.

"Au fur et à mesure que le jour se levait, on découvrait de plus en plus de morts", se remémore-t-il en secouant la tête.

Au moins 67 personnes se sont noyées dans le naufrage près du rivage de l'embarcation, qui transportait environ 180 migrants. Le bateau surchargé a probablement heurté un banc de sable. Le corps d'un enfant de cinq ans a encore été retrouvé mercredi, trois jours après le drame.