Nazisme: Bahlsen a utilisé des centaines de travailleurs forcés

JULIAN STRATENSCHULTE

Le célèbre fabricant allemand des biscuits et gâteaux Bahlsen a utilisé sous le nazisme beaucoup plus de travailleurs forcés, venus de Pologne et d'Ukraine, que ce qui était connu jusqu'à présent, selon une étude commandée par l'entreprise, qui fait son mea culpa.

Près de 800 travailleurs forcés ont pu être identifiés comme ayant travaillé entre les années 1940 et 1945 pour l'entreprise de Hanovre, selon cette étude réalisée par deux historiens, Manfred Grieger et Hartmut Berghoff, qui ont effectué leurs recherches à la demande de la famille Bahlsen, a-t-on appris jeudi auprès de la société.