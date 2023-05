"Nous n'avons pas attaqué Poutine", affirme Zelensky

"Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous le laissons au tribunal. Nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes", a affirmé le chef d'État ukrainien lors d'une conférence de presse à Helsinki avec des dirigeants de pays d'Europe du nord.

La Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, considérant "ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président" Vladimir Poutine.

Interrogé sur les raisons qu'aurait Moscou d'accuser Kiev, M. Zelensky a répondu que "la Russie n'engrange pas de victoires" en Ukraine.

"Il (Poutine) ne peut plus motiver sa société et il ne peut plus envoyer son armée mourir pour rien", a-t-il argué.