Parlement UE: le 15 juillet sera Journée européenne des victimes des crises climatiques

Le Parlement européen a soutenu cette semaine une proposition de la Commission de fixer une Journée européenne des victimes des crises climatiques en date du 15 juillet, "l'une des pires journées des inondations meurtrières en Belgique et en Allemagne en 2021".

"Plus de 200 personnes ont péri dans ces inondations", a rappelé la commissaire européenne Margrethe Vestager, à propos de cet épisode catastrophique qui avait fait, du 14 au 16 juillet, 39 morts en Wallonie et plus de 100.000 sinistrés.

"Ces inondations sont arrivées quelques semaines après une tornade meurtrière en République tchèque. Quelques semaines plus tard, il y a eu des incendies meurtriers dans le sud de l'Europe, et la liste peut être allongée, surtout en été, où nous sommes particulièrement confrontés aux événements climatiques extrêmes et à leurs conséquences dramatiques", a souligné la commissaire danoise.