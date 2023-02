Pour Blinken, l'invasion russe de l'Ukraine a été un "échec stratégique"

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré mardi à Athènes que le président russe Vladimir Poutine avait subi "un échec stratégique" avec l'invasion de l'Ukraine, un an quasiment après le début de l'offensive.

"Un an après que le président Poutine a attaqué l'Ukraine, il est clair que sa guerre a été un échec stratégique à tous égards", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse avec son homologue grec Nikos Dendias.

"Cela est dû au courage du peuple ukrainien, mais aussi à la force et à l'unité des alliés et des partenaires du monde entier qui sont venus soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté.

A Moscou, quasiment au même moment, le dirigeant russe a promis de poursuivre sa campagne militaire en Ukraine "soigneusement et méthodiquement" et accusé l'Occident d'être responsable de l'escalade du conflit entamé le 24 février 2022 avec l'entrée de troupes russes en Ukraine.

"Personne ne voulait cette guerre", a jugé Antony Blinken. "Personne n'aime cette guerre. Tout le monde veut qu'elle se termine le plus rapidement possible", a affirmé le secrétaire d'État qui achève en Grèce une tournée qui l'a mené en Allemagne et en Turquie.

"Il est vital qu'ensemble nous défendions les principes de base", a-t-il poursuivi à l'issue de son entretien avec le chef de la diplomatie grecque. "Car si nous ne le faisons pas, si nous permettons que cela se poursuive en toute impunité, nous ouvrirons la boîte de Pandore dans le monde entier". Le secrétaire d'État américain est arrivé lundi soir à Athènes en provenance d'Ankara et s'est entretenu avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.