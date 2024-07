A quelques heures d'élections historiques au Royaume-Uni, Boris Johnson fait une apparition

"Si vous voulez vraiment des impôts plus élevés (...) si vous voulez une immigration incontrôlée et si vous voulez des courbettes inutiles devant Bruxelles, votez pour le parti travailliste jeudi", a menacé Boris Johnson. "Si vous voulez protéger notre démocratie et notre économie et garder ce pays fort à l’étranger (...) alors vous savez quoi faire", a-t-il ajouté. "Votez conservateur jeudi".

Mais les jeux sont faits.

Après six semaines de campagne, et 14 ans de pouvoir conservateur durant lesquels se sont succédé cinq Premiers ministres dont quatre ont dû démissionner, le pays devrait jeudi basculer au centre-gauche, avec Keir Starmer comme chef de gouvernement.

Les poids lourds conservateurs, Rishi Sunak en tête, en sont réduits à implorer les électeurs de ne pas donner "une super majorité" aux travaillistes à la Chambre des communes.