Rassemblement à Paris en hommage à la résistance "héroïque" du peuple ukrainien

Dans la foule réunie place de la République, dans le centre de la capitale française, plusieurs personnes s'étaient enveloppées d'un drapeau ukrainien, lors de ce rassemblement qui rendait aussi hommage aux victimes du conflit.

"On est tous responsables de ce qu'on essaie pas d'empêcher", pouvait-on lire sur l'une des pancartes brandies dans la foule, ou encore "Poutine partout, justice nulle part".

Plusieurs personnalités ukrainiennes et françaises se sont succédé à la tribune lors de ce rassemblement à l'appel du collectif "Stand for Ukraine".

Pour Anouch Toranian, adjointe à la maire de Paris Anne Hidalgo, "bien plus" que de marquer un an de guerre, c'est un hommage "à la résistance héroïque du peuple ukrainien". "Je veux rendre hommage à leur détermination, à l'espoir qu'ils insufflent à l'humanité toute entière", a-t-elle déclaré.

De son côté, le président de "Stand for Ukraine" Edward Mayor s'est félicité que le soutien des Français au peuple ukrainien ne faiblisse pas, selon lui, même après un an de conflit.

"Il y a tout juste un an, nous étions des milliers place de la République pour afficher notre soutien, c'était la sidération et le choc", a-t-il commenté à l'AFP. "Aujourd'hui, on est toujours là, la solidarité continue et se renforce".