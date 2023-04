Rome lève l'interdiction d'exporter des armes aux Émirats arabes unis

"Le scénario a poursuivi son évolution positive: depuis avril 2022 les activités militaires au Yémen ont ralenti et l'activité diplomatique a connu une forte accélération", indique un communiqué du gouvernement italien à l'issue d'un Conseil des ministres.

L'Italie a révoqué en janvier 2021 des autorisations d'exportation de missiles et de bombes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, une loi de 1990 interdisant l'exportation d'armements vers des pays engagés dans des conflits armés.

Rappelant les financements accordés au Yémen "en faveur de la stabilisation et la reconstruction" du pays par les Émirats arabes unis, le gouvernement italien a décidé de ne plus les considérer désormais comme un pays impliqué dans un conflit armé et pouvant donc recevoir des armements italiens.

Le gouvernement ne mentionne pas dans son communiqué le cas de l'Arabie Saoudite qui est également visée par cette interdiction depuis janvier 2021.

Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est dévasté depuis 2014 par un conflit qui oppose les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, et les forces progouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.