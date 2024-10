Rome tente de sauver son accord avec l'Albanie sur les migrants

Le décret visant à contourner cet obstacle juridique sera discuté lors d'un Conseil des ministres en début de soirée.

Il devrait inscrire dans la loi la liste de 22 pays considérés comme "sûrs" par le gouvernement, ce qui signifie que Rome pourrait traiter en urgence depuis l'Albanie les demandes d'asile de migrants originaires de ces pays.

Alors que le droit européen prime sur le droit national, les juges italiens ont invoqué une décision récente de la Cour de Justice européenne stipulant que les Etats membres ne peuvent désigner comme "sûrs" que des pays entiers, et non certaines régions de ces pays. Or, la liste établie par l'Italie comprend des régions considérées comme non sûres.

"Je ne pense pas qu'il revienne aux juges de dire quels pays sont sûrs, mais au gouvernement", a fustigé vendredi Mme Meloni.

Tiziana FABI

"Je suis désolée qu'alors que toute l'Europe regarde avec intérêt quelque chose que l'Italie est en train de faire, on essaie comme toujours de nous mettre des bâtons dans les roues", a-t-elle ajouté devant des journalistes.