Deux lionnes venant d'Ukraine mais soignées en Belgique bientôt transférées en Ecosse

Le Five Sisters Zoo, près du village de Polbeth, se prépare ainsi à accueillir Luna et Plusza. En 2022, les deux félins avaient été évacués d'une zone touchée par de violents bombardements dans l'est de l'Ukraine. Dans un premier temps, ils avaient été hébergés à Kiev, avant d'être transférés en Pologne, puis plus tard à Oudsbergen. Il était prévu que les deux animaux y bénéficient d'un accueil temporaire avant de trouver un lieu de vie définitif.

"L'arrivée de Luna et Plusza s'inscrit dans la continuité de notre engagement de longue date en vue de donner aux lions une seconde vie", explique Gary Curran, responsable des félins au zoo Five Sisters.