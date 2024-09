Royaume-Uni: sous pression avant le budget, la ministre des Finances tente d'arrondir les angles

Oli SCARFF

Après des semaines à agiter le spectre d'un premier budget "douloureux" fin octobre, la nouvelle ministre des Finances du Royaume-Uni, Rachel Reeves s'est efforcée d'arrondir les angles lundi lors d'un discours devant le parti travailliste.

Cette intervention attendue a été prononcée dans un contexte sensible pour son camp, accusé d'alimenter la morosité ambiante avec des promesses d'austérité, mis sous pression par les syndicats et pris dans le feu du scandale des "freebies", ces cadeaux reçus par le Premier ministre Keir Starmer et plusieurs de ses ministres, qui font polémique au Royaume-Uni.