Un demi-million de participants attendus à la Marche des fiertés à Berlin samedi

Les organisateurs de la 45e édition de la Marche des fiertés dans la capitale allemande Berlin, tablent sur la participation d'un demi-million de personnes samedi. Les participants seront en rue pour soutenir les communautés LGBTQ+ et protester contre les discriminations à leur encontre.

"Soyez leurs voix - et la nôtre! Pour plus d'empathie et de solidarité", est le slogan de la parade cette année, qui débutera à midi. La marche suivra un parcours de 7,4 kilomètres dans les rues de plusieurs quartiers du centre de Berlin pour se terminer à la porte de Brandebourg.

La mobilisation se concentre lors de cette édition sur les hostilités envers la communauté des drag queens à travers le monde, et proteste contre les législations homophobes et transphobes. La Marche des fiertés se tient en solidarité avec les mouvements LGBTQ+ dans des pays africains comme en Ouganda, Ghana et Namibie ou l'homosexualité est un crime.