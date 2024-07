Un journaliste ukrainien condamné par contumace en Russie

Un journaliste ukrainien, Dmytro Gordon, a été condamné par contumace lundi par un tribunal russe à 14 ans de prison, accusé notamment d'apologie du terrorisme et d'avoir appelé à l'assassinat de Vladimir Poutine et d'Alexandre Loukachenko.

Dmytro Gordon, 56 ans, est le propriétaire d'un média en ligne baptisé Gordon et de deux chaînes YouTube cumulant 7 millions d'abonnés. Il est connu notamment pour ses interviews.

La peine a été prononcée par un tribunal militaire, selon les agences russes Tass et Ria Novosti.

En 2020, le magazine Forbes Ukraine l'avait placé parmi les 30 personnes les plus influentes du pays, et le créditait d'une fortune estimée à 10 millions d'euros en 2019.

Outre les accusations d'apologie du terrorisme et d'appel au meurtre contre Vladimir Poutine et le président du Bélarus Alexandre Loukachenko, Dmytro Gordon se voit reprocher d'avoir diffusé de "fausses informations", selon Ria Novosti, affirmant notamment en mars 2022 que les soldats russes ont tué des civils ukrainiens et bombardé des immeubles résidentiels.

Il lui est aussi reproché d'avoir appelé les Etats-unis à utiliser des armes nucléaires contre la Russie.