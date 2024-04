Un nouveau chantier sur la E411 débute le 11 mai près d'Arlon

Le revêtement du tronçon commun de la E411 et la E25 sera réhabilité, en direction de Bruxelles, entre les échangeurs 32 "Weyler" et 31 "Arlon", soit sur 6 km, entre le 11 mai et le 3 juillet. Les conditions de circulation seront modifiées pendant toute la durée des travaux, mais l'autoroute ne sera pas fermée, indique lundi la Sofico. Le chantier sera progressivement mis en place à partir du 6 mai.