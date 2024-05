Un protocole pour la coopération policière frontalière entre la Belgique et le Luxembourg

Les gouverneurs des provinces de Liège et de Luxembourg ainsi que les représentants des polices de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg se sont réunis lundi à Arlon pour signer les protocoles d'accord du "Plan alerte frontière", qui doit favoriser la coopération transfrontalière policière entre les deux pays.

Ces protocoles d'accord doivent permettre une réaction commune et coordonnée des polices belge et grand-ducale en cas d'événements de haute intensité, susceptibles de perturber l'ordre public ou la mobilité de part et d'autre de la frontière belgo-luxembourgeoise: attentats terroristes, accidents NRBC ou catastrophes naturelles.

"Le déclenchement de ce Plan alerte frontière par les autorités belges ou grand-ducales va entraîner le placement d'équipes de contrôle à différents postes frontaliers de manière à pouvoir, soit contrôler les mouvements des usagers sous la forme de contrôles approfondis, soit renseigner les usagers quant à une menace ou un risque. Cela se fait sur les axes routiers, mais aussi sur les axes ferroviaires", a expliqué le directeur coordinateur administratif de la police fédérale belge pour la province de Luxembourg, Christophe Brück.