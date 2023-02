Un sommet du 75e anniversaire de l'Otan en 2024 aux Etats-Unis, annonce M. Biden

Il a déclaré, lors d'un discours prononcé à Varsovie, juste avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'il accueillerait tous les membres de l'Otan l'année prochaine pour célébrer "l'alliance défensive la plus forte de l'histoire du monde".

"Et qu'il n'y ait aucun doute. L'engagement des États-Unis envers notre alliance, l'Otan et l'article 5 (du traité fondateur de l'Otan, qui stipule qu'une "attaque contre un allié est considérée comme une attaque contre tous les alliés") est solide comme le roc", a déclaré M. Biden sous les applaudissements de la foule depuis les arcades de Kubicki, jouxtant les jardins du Château royal, dans la vieille ville de Varsovie.

"Et chaque membre de l'Otan le sait, et la Russie le sait aussi. Une attaque contre un est une attaque contre tous. C'est un serment sacré", a poursuivi le président américain.

L'Otan a été créée par la signature, le 4 avril 1949, du traité de Washington par les douze membres fondateurs de l'Organisation (Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). Elle s'est élargie au fil des ans.

Un sommet des chefs d'État et de gouvernement des trente pays alliés - la Finlande et la Suède attendent le feu vert de la Turquie et de la Hongrie pour adhérer - est prévu cette année, les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale de la Lituanie.