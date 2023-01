Un taux de participation élevé pour le second tour de la présidentielle tchèque

(Belga) Le second tour de l'élection présidentielle tchèque affiche samedi un taux de participation assez élevé, alors que les bureaux de vote approchent de leur heure de fermeture (14h00). Il devrait être plus élevé qu'au premier tour et qu'au second tour des élections précédentes il y a cinq ans, quand 66,6 % des électeurs potentiels avaient fait connaître leur choix, rapporte l'agence de presse tchèque CTK.

L'ancien général de l'Otan Petr Pavel, 61 ans, est donné favori face à l'ex-Premier ministre, le populiste et milliardaire Andrej Babis. Pavel, perçu comme davantage pro-occidental, devrait l'emporter avec une confortable marge, selon les derniers sondages. Parmi ses slogans de campagne : "amener l'ordre et le calme", ou encore "choisissez un héros". Les résultats sont attendus dans les heures suivant la fermeture des près de 15 000 bureaux de vote, à 14h00. Au premier tour, parmi huit candidats, Petr Pavel a rassemblé 35,4 % des voix, pour 35 % à Babis. Le vainqueur remplacera Milos Zeman, un homme politique controversé, qui a entretenu des liens étroits avec Moscou avant de faire volte-face au moment de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Bien que son rôle soit essentiellement honorifique en République tchèque, le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et assure le commandement suprême des forces armées. (Belga)