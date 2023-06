Une fresque avec une "pizza" découverte à Pompéi, il manque juste la mozzarella

La fresque sur fond noir, "qui frappe par sa remarquable qualité d'exécution", a été découverte au cours de fouilles sur les parois d'une antique maison de la célèbre ville romaine, détruite et ensevelie par les cendres lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79.

Une splendide nature morte représentant une coupe de vin et ce qui ressemble à s'y méprendre à une pizza a été découverte à Pompéi, a annoncé mardi le site archéologique situé près de Naples dans le sud de l'Italie.

"Ce que l'on voit sur cette peinture pompéienne datant d'il y a 2.000 ans ressemble à une pizza, mais évidemment ce n'en est pas une, puisqu'il y manque certains des ingrédients les plus caractéristiques comme les tomates et la mozzarella", explique dans un communiqué la direction du site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

De forme ronde, la "pizza" en question est agrémentée de fruits (une grenade et ce qui semble être une datte) et d'épices représentées par des points de couleur jaunâtre et ocre.

"Impossible de ne pas penser à la pizza, née comme un plat +pauvre+ dans l'Italie méridionale, qui a désormais conquis le monde et est servie même dans des restaurants étoilés", a commenté le directeur du site de Pompéi, l'Allemand Gabriel Zuchtriegel.