Une huitième victime en Toscane après le passage de la tempête Ciaran

Après avoir frappé le littoral atlantique, la tempête Ciaran s'était décalée dans la nuit de jeudi à vendredi vers l'est, faisant plusieurs morts en Toscane, où elle avait provoqué des précipitations record et transformé en quelques heures les rues de nombreux villages en torrents d'eau et de boue.

Le fleuve Arno, qui traverse Florence, avait connu son pic de crue vendredi, et le Po, le plus grande fleuve italien, dans le nord, avait vu son niveau augmenter d'un mètre en 24 heures, frôlant son seuil critique.