Une majorité de Français a un sentiment négatif sur l'Europe , selon un sondage

L'inquiétude prime chez les artisans et commerçants (53%) et les retraités (50%), d'après cette étude parue jeudi pour la Journée de l'Europe.

La majorité des sympathisants de droite et d'extrême droite (53%) se disent inquiets. Les plus en colère se trouvent dans les rangs de Reconquête (34%) et du Rassemblement national (23%).

Une majorité de Français se disent néanmoins fiers d'être européens, mais ce sentiment décline, passant de 68% en décembre 2021 à 59% en avril 2024. En outre, de moins en moins de Français trouvent des effets positifs à la construction européenne pour la France (50% contre 53% en mars 2017).

Plus de la moitié des artisans et commerçants (53%) et des ouvriers (51%) ne se sentent rarement ou jamais fiers d'appartenir à l'Union européenne. Si 84% des électeurs de la majorité présidentielle et 71% de ceux de gauche expriment leur fierté, ils ne sont que 36% pour Reconquête et le RN.