Une manifestation monstre en cours à Valence pour protester contre la gestion des inondations meurtrières en Espagne

Accusée d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les inondations meurtrières de la semaine passée, la classe politique espagnole est toujours la cible de la colère de nombreux habitants des zones dévastées du sud-est du pays. Une grande manifestation est en cours à Valence.

Presque une semaine après l'explosion de colère qui avait visé à Paiporta le Premier ministre Pedro Sánchez, le chef de l'exécutif régional Carlos Mazón et les souverains Felipe VI et Letizia, des manifestations à Valence et dans d'autres villes espagnoles pour protester contre la gestion des inondations du 29 octobre.

Les organisateurs du rassemblement de Valence ont appelé à défiler, dès 18h, pour réclamer la démission de Carlos Mazón, qui concentre sur sa personne une grande partie de la colère des sinistrés, et avait été visé dimanche à Paiporta, comme le chef du gouvernement et les souverains, par des insultes et des jets de boue — des images sans précédent illustrant l'exaspération dans les zones dévastées.