Zelensky fait état "d'actions contre-offensives" ukrainiennes sur le front

"Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, et je n'en parlerai pas en détail", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse. "Il faut faire confiance à nos militaires et je leur fais confiance", a-t-il ajouté.

Ces propos font suite à ceux du président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé vendredi que la grande contre-offensive ukrainienne destinée à repousser les troupes de Moscou avait commencé. L'armée russe a fait état d'attaques d'ampleur principalement sur le front Sud depuis six jours.