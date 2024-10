Alsace: opération escargot des routiers contre un projet de taxe poids lourds

Une cinquantaine de camions formaient le convoi parti de Strasbourg sous la pluie. Plusieurs avaient installé des banderoles sur leur cabine, sur lesquelles on pouvait lire "Non à un nouvel impôt", "Si vous l'avez c'est qu'un camion vous l'a apporté. S'il est taxé, vous le payez", ou "Transport cher, produit cher". Le convoi parti du Haut-Rhin comptait lui aussi une cinquantaine de poids lourds.

La Collectivité européenne d'Alsace prévoit d'instaurer cette taxe sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes à partir de début 2027 sur l'autoroute A35 qui traverse la région du nord au sud. En raison d'une fiscalité onéreuse sur les autoroutes allemandes, un flux important de camions effectue le détour par l'Alsace. Avec cette taxe, le président de la collectivité Frédéric Bierry entend "rééquilibrer le trafic de transit des poids lourds".

M. Bierry pointe l'augmentation de la pollution, des bouchons, des accidents, et la détérioration de la chaussée.

La taxe rapporterait 64 millions d'euros par an, payés pour plus de la moitié par le trafic de transit, et non par les Alsaciens, a souligné vendredi M. Bierry, précisant que des dérogations permettront d'exonérer différentes branches et qu'une partie des recettes serait réinjectée pour soutenir l'économie locale.