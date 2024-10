L'aumônier national catholique des prisons s'alarme d'une surpopulation carcérale "record"

"Au 1er septembre, 73 établissements avaient un taux d'occupation supérieur à 150%, dont 17 à plus de 200%", rappelle M. Lachnitt lors d'une rencontre avec des journalistes, en s'inquiétant d'une surpopulation carcérale qui "bat chaque mois de nouveaux records".

L'aumônier national catholique des prisons Bruno Lachnitt s'alarme d'une surpopulation carcérale "record" et "contre-productive", alors que l’Église réunit, comme tous les six ans, ses aumôniers de prison du 10 au 13 octobre à Lourdes.

Il y avait aussi à cette date "3.609 matelas au sol dans les prisons françaises. Jusqu'où cela sera-t-il supportable et par qui considère-t-on que c'est supportable?", s'inquiète le diacre, qui témoigne avoir vu pour la première fois, dans l'établissement où il intervient, "quatre noms sur la porte d'une cellule de 11m2".

"Il faut absolument que l'opinion publique prenne conscience que cette situation est contre-productive en termes de sécurité, et que réclamer toujours plus de répression, toujours plus de sécurité, produit l'inverse de ce qu'on cherche", ajoute-t-il.

Selon des chiffres du ministère de la Justice, la France comptait 78.969 personnes incarcérées au 1er septembre. Le Premier ministre Michel Barnier a plaidé le 1er octobre pour "limiter" les possibilités d'aménagement des peines, donnant le ton d'une politique pénale plus stricte.