Atos: le rachat des activités stratégiques par l'Etat reporté

L'offre visant à acheter les activités jugées stratégiques et sensibles d'Atos (supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, contrats avec l'armée française, produits de cybersécurité) "a expiré", sans accord des deux parties, a sobrement indiqué le groupe aux plus de 90.000 salariés dans 69 pays.

Le rachat par l'État des "activités stratégiques" du géant français de l'informatique Atos, annoncé en mars, voit son horizon s'éloigner, alors que l'entreprise en grande difficulté et le ministère de l'Economie ont annoncé une prolongation des négociations lundi.

Le nouveau ministre de l'Économie Antoine Armand n'a pas tardé à réagir: l'État "entend poursuivre ses négociations" et "proposera un nouveau schéma d'acquisition prochainement", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Atos a précisé sa volonté de "poursuivre les discussions" et a indiqué avoir transmis "nouvelle proposition" à l'État.

Atos, en proie à une gouvernance en perpétuel changement depuis plusieurs années et à une dette de près de 5 milliards d'euros, venait d'annoncer que le projet de rachat d'une partie de ses activités par Airbus n'aboutirait pas.

Là où l'avionneur français renonçait aux activités "big data et sécurité", l'État a vu des "activités souveraines" et le risque qu'elles "passent dans les mains d'acteurs étrangers". Pour préserver les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, les contrats avec l'armée française et les produits de cybersécurité, 700 millions d'euros ont été mis sur la table en juin.

- Plan de sauvegarde -

Le groupe, qui a perdu plus de 90% de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année et a revu à la baisse ses projections pour la période 2024-2027, s'est voulu rassurant lundi.