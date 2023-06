Assassinat de Samuel Paty: le Sénat vote la création d'une commission d'enquête

Formellement, ce sont la commission de la Culture et de l'Education et la commission des Lois qui ont demandé à se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois.

L'intitulé de la mission conjointe qu'elles vont mener est plus général que le seul cas de Samuel Paty. Elle "examinera la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes".