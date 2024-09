Barnier espère finaliser son gouvernement, la présence du MoDem "pas totalement actée"

Après deux réunions de crise vendredi autour de François Bayrou, le parti centriste n'a "pas totalement acté" sa participation dans l'attente de la liste "finalisée" transmise à l'Elysée.

"Nous voulons voir si la tendance droitière persiste toujours autant ou s'il y a eu un rééquilibrage", explique à l'AFP Perrine Goulet, élue MoDem dans la Nièvre.

"Nous souhaitons un gouvernement le plus en phase possible avec la répartition sortie des urnes" aux législatives, où Les Républicains n'ont obtenus que 47 députés, même si "on ne veut pas que Barnier échoue".