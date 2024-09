Une rétrospective à Bâle invite au voyage dans l'oeuvre de Matisse

Abdesslam MIRDASS

Jusqu'à la fin de sa vie, Henri Matisse n'a cessé de se réinventer au fil de ses voyage, du sud de la France à Tanger, de New York à Tahiti. Une rétrospective d'exception qui s'ouvre ce dimanche à Bâle invite à redécouvrir l'un des fondateurs de l'art moderne.

La fondation Beyeler a rassemblé, non loin de la grande ville rhénane du nord de la Suisse, 72 oeuvres de l'artiste français (1869-1964) qui englobent des tableaux, sculptures et gouaches découpées provenant de grands musées et collections privées, et qui n'ont pour certaines plus été vues en Europe depuis plus de trente ans.