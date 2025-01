En France, un homme nu menace des passants dans une église avec un couteau: il a été abattu

Cet homme a volé un véhicule avant de stationner près de la Collégiale Saint-Martin, dans le centre-ville. "Sorti de la voiture, armé d'un couteau et intégralement nu, il menaçait plusieurs passants avant de gagner l'intérieur de la Collégiale", a précisé la magistrate, confirmant des informations initiales du quotidien La Montagne.

Quand les policiers sont arrivés dans l'édifice, l'homme "vociférait, semblait s'automutiler en se lacérant avec son couteau". Uls ont d'abord tenté, en vain, "de le maîtriser et de le calmer en faisant usage à plusieurs reprises de tasers", mais il s'est ensuite "avancé" menaçant les policiers "en brandissant son couteau dans leur direction". "Les fonctionnaires ont alors fait usage de leurs armes de service. L'homme est décédé des suites de ses blessures", a ajouté la procureure précisant qu'une autopsie sera réalisée vendredi pour déterminer "précisément les circonstances et causes de la mort".

Deux enquêtes ont été ouvertes, la première "des chefs de vol de véhicules et de tentatives d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique commises par l'individu, désormais décédé", a encore indiqué la magistrate.

La seconde, confiée à l'IGPN, pour "homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique". Elle est susceptible de viser entre deux et quatre policiers, selon la procureure.