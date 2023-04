L'armée française entame lundi son vaste exercice Orion avec 650 Belges

L'armée française entame lundi la quatrième et ultime phase de son vaste exercice Orion, qui rassemblera jusqu'au 5 mai quelque 12.000 hommes et femmes - dont plus de 650 Belges - dans une simulation de conflit à haute intensité opposant deux armées conventionnelles et de forces sensiblement égales sur plusieurs départements du nord-est de la France, a annoncé jeudi l'état-major des Armées.