Le dernier vol de la fusée Ariane 5 est prévu le 4 juillet

Ce 117e et dernier vol de la fusée européenne, qui fait ses adieux après 27 ans de services, doit placer en orbite un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand. La fenêtre de tir est prévue entre 21H30 et 23H05 GMT (23H30 et 01H05 HB).

Les techniciens ont procédé au remplacement des trois lignes pyrotechniques à l'origine du dernier report et vérifié l'ensemble de ces lignes, a expliqué Arianespace.