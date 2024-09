Le FMI approuve un programme d'aide de 7 milliards de dollars pour le Pakistan

Confrontée à une mauvaise gestion chronique, l'économie pakistanaise s'est retrouvée au bord du gouffre, mise en difficulté par la pandémie de Covid-19, les effets de la guerre en Ukraine et des difficultés d'approvisionnement qui ont nourri l'inflation, ainsi que des inondations record qui ont touché un tiers du pays en 2022.

Le programme d'aide, le 24e versement pour le Pakistan depuis 1958, vise à soutenir les efforts d'Islamabad pour renforcer son économie et à "créer les conditions d'une croissance solide, inclusive et persistante", a fait savoir le FMI dans un communiqué.

Face à une baisse de ses réserves de devises étrangères, le Pakistan s'était retrouvé en situation de crise de la dette et a été forcé de se tourner vers le FMI, obtenant in extremis à l'été 2023 un premier prêt, au prix de l'abandon de subventions à l'énergie et de mesures d'austérité.

Fin juin, le gouvernement a voté un paquet combinant nouvelles mesures d'austérité et forte hausse des impôts, espérant générer 40 % de recettes supplémentaires par rapport à l'année dernière.

Le Pakistan "a pris des mesures essentielles pour rétablir la stabilité économique grâce à des réformes cohérentes", relève le communiqué du FMI. Mais "malgré ces progrès, les défaillances et les défis structurels du Pakistan restent considérables".