Les secteurs bovin et ovin reconnus comme "secteurs en crise" face à la fièvre catarrhale

Le ministre fédéral de l'Agriculture et des Indépendants David Clarinval (MR) a proposé de reconnaître l'élevage bovin et ovin comme secteurs en crise en raison de l'épidémie de fièvre catarrhale (ou maladie de la langue bleue) qui touche des centaines d'élevages en Belgique. Cette reconnaissance permettra aux agriculteurs de bénéficier de facilités de paiement pour leurs cotisations sociales, a indiqué jeudi le ministre par voie de communiqué.

Cette mesure permettra "une gestion accélérée et centralisée" des demandes de facilités de paiement des cotisations sociales pour le troisième trimestre de 2024.

Selon les derniers chiffres de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, plus de 500 exploitations sont touchées par l'épidémie de fièvre catarrhale depuis le premier cas rapporté le 10 octobre 2023. Les provinces d'Anvers, de Liège et du Limbourg restent actuellement les plus touchées.

La maladie de la langue bleue s'est également propagée aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, ont rapporté les autorités sanitaires respectives de ces pays.