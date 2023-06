Les trois pays du programme Scaf se félicitent de l'entrée de la Belgique

Les gouvernements français, allemand et espagnol ont affirmé mardi se féliciter de l'entrée à venir de la Belgique comme observateur au sein du programme Scaf (Système de combat aérien du futur), annoncée lundi soir à Paris par le président français Emmanuel Macron à la satisfaction du gouvernement belge.

"La participation de la Belgique comme observateur va accroître la dimension européenne du programme Scaf. La France, chef de file du projet, ainsi que l'Allemagne et l'Espagne reconnaissent l'investissement belge en matière de progrès technologique et d'innovation", indique un communiqué publié par le ministère français des Armées.

Ce programme va accélérer le partenariat opérationnel entre les armées de l'air des quatre pays. Ce programme pourra aussi créer une coopération plus étroite entre la BITD (base industrielle et technologique de défense) belge et les partenaires actuels du Scaf, ajoute le texte.