Livraison express: liquidation de Getir et Gorillas en France

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé mercredi la liquidation judiciaire en France des sociétés de livraison express de courses Getir et Gorillas, a annoncé une avocate représentant les salariés de Gorillas à un journaliste de l'AFP présent à la sortie de l'audience.

Getir France accuse "un environnement contextuel défavorable", avec l'inflation et le durcissement réglementaire, une raison également invoquée par la filiale française du groupe allemand Flink placée en redressement judiciaire en juin.

Gorillas appartient depuis 2022 au géant turc Getir, dont la filiale française était en redressement judiciaire depuis mars et avait décidé de quitter le marché français.

En mars, le secteur a en effet essuyé un revers important, le gouvernement décrétant que les "dark stores" - les locaux où sont stockés les produits à livrer - étaient des entrepôts, et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité, et même la fermeture de certains locaux.

Getir France totalisait 200 millions d'euros de dettes à fin mars 2023, selon une note interne à l'entreprise que l'AFP a consultée.

L'enseigne Getir possède 70 magasins et 2 entrepôts en France, et emploie 841 personnes (effectifs au 1er mai 2023), selon les chiffres diffusés par les administrateurs judiciaires dans l'offre de cession.