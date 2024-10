Macron et Lam veulent renforcer la relation franco-vietnamienne

Les présidents français Emmanuel Macron et vietnamien To Lam ont affirmé lundi leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays, de la défense à l'énergie, et de poursuivre la réconciliation des "mémoires" post-coloniale.

"Il est plus que jamais nécessaire et indispensable d'approfondir et d’élever ces relations", a insisté To Lam, également chef du Parti communiste du Vietnam.