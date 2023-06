Macron inaugure VivaTech mercredi avec un plan sur l'IA

Pour l'ouverture mercredi de VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, Emmanuel Macron présente un plan pour soutenir l'IA française et plus globalement les start-up de la "French tech", en panne de financements après deux années fastes.

Au programme de cette septième édition: plus de 2.200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux, ainsi que 10.000 représentants d'entreprises, malgré un ticket d'entrée à 620 euros et des stands qui s'arrachent à parfois plus de 100.000 euros.