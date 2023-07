Marseille: dispositif musclé pour contenir les tensions, 56 interpellations

A Marseille, un important dispositif de sécurité soutenu notamment par les forces spéciales du Raid et du GIGN s'active samedi soir pour contenir des petits groupes, conduisant à 56 interpellations vers minuit, selon la préfecture de police.

"On n'assiste pas du tout aux scènes de pillage d'hier mais toute la soirée des groupes ont tenté de se constituer pour commettre des dégradations" et chaque fois les forces de l'ordre ont tenté de les disperser si besoin avec gaz lacrymogène, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Vers minuit, les-marins pompiers ont indiqué à l'AFP être intervenus sur quelques feux de détritus dans le centre-ville et dans le nord, mais "pas d'incendie notable à ce stade".

Des groupes ont tenté également de se constituer aux abords de centres commerciaux, dans les quartiers déshérités du nord de la ville comme dans le sud, plus cossu.

Un grand nombre d'interpellations l'ont été lors de contrôles préventifs, pour port d'arme par destination notamment et une quinzaine pour flagrant délit de vol dans un tabac ou un magasin de sport du centre-ville.

Après la nuit de vendredi à samedi, qui a été marquée par d'importants heurts, des dizaines de pillages de magasins et 95 arrestations, le dispositif a été significativement musclé pour la nuit de samedi à dimanche avec un renfort massif de CRS, l'engagement des blindés, du Raid et du GIGN et de deux hélicoptères de la gendarmerie. Ces derniers, avec un avion de la police, pourront survoler la ville toute la nuit pour aider à repérer les incidents.