Mini-short et transparences pour l'homme Hermès

"Les garçons ont des belles jambes aussi, il serait temps de voir les jambes des garçons! Je ne fais pas encore des jupes, mais j'aime bien les shorts et shorts courts", a déclaré la directrice artistique des collections masculines Véronique Nichanian en coulisses du défilé.

Quand le bas est plus conventionnel - un pantalon décontracté laissant voir la cheville -, ce sont les transparences qui entrent en jeu dans une chemise à manches courtes en tissu "technique" superposée sur un débardeur.

Dans l'incontournable esthétique de la fluidité des genres, "ce sont surtout les hommes qui viennent piocher dans la vestiaire féminin", souligne Véronique Nichanian.

"Et c'est intéressant de leur proposer des matières qu'ils n'ont jamais eues, des ajourés. Je suis ravie de cette ouverture à tout ce monde plus féminin. Cela élargit le champ du vestiaire masculin et permet à tous les hommes d'exprimer leur personnalité, leurs envies", ajoute-t-elle.