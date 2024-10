Nouveau record de solidarité pour CAP48 avec plus de 8,6 millions d'euros au compteur

L'action de solidarité organisée chaque année par la RTBF a une fois de plus réussi à mobiliser le soutien de la population. Portés par une joyeuse bande d'animateurs du service public et galvanisés par l'enthousiasme du chanteur français Julien Doré, le parrain de l'événement, les citoyens n'ont en effet pas hésité à mettre la main au portefeuille.

Sous le cri de ralliement "Tous ensemble, hey", cette 67e édition de l'opération s'est inscrite dans le sillage d'un été particulièrement sportif. Cette fois-ci, ce ne sont pas des athlètes, mais quelque 10.000 bénévoles et au moins autant de citoyens solidaires qui se sont lancés dans un "grand marathon" pour tenter de devenir "champions de l'inclusion". Ils ont ainsi multiplié les événements de soutien, ces dernières semaines, afin de récolter des fonds et faire exploser le compteur au profit des secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse. Pari réussi donc puisque la somme de plus de 8,6 millions d'euros a été atteinte dimanche soir, un record.